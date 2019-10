Pukas esineb MALK

Tegu on Otepää vallaga seotud muusikasõpradest koosneva ansambliga, mis kokku tulnud aastal 2016. Sellest soovist on ka inspireeritud nende nimi: Me Armastame Laulda Koos ehk MALK. Repertuaari mahub neil kõik, mis hinge kosutab ja tuju heaks teeb. Seekordne etteaste on inspireeritud ka hingedepäevast.