Noored külastavad kolme riigi linnu

Kuna neid kolme linna iseloomustab mitmekultuuriline ja -keelne kogukond, suhteline kaugus pealinnast ning teistest kultuuri- ja ärikeskustest, samuti sarnased sotsiaalsed raskused, on ettevõtmise eesmärk süvendada linnadevahelist dialoogi ja koostööd.

Valga programmi erikülaline on 28. oktoobril gümnaasiumis esinev Helsingi noorte volikogu 18-aastane esimees Jim Koskinen. Ta räägib, kuidas noored saavad volikogu kaudu oma hääle kuuldavale tuua, noorte vaimse tervise probleemidest ja sellest, mida Helsingi noored on probleemi tõstatamiseks seni ära teinud. Samuti sellest, kuidas kaasati Soomes noori Euroopa Liidu eesistumise temaatika väljatöötamisse. Kõik huvilised on oodatud teda kuulama.