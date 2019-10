Soulikuningas ja matriarh esinevad mõisates

Korner on 23 aastat tegutsenud muusiku, artisti, laulja ja meelelahutajana. Teda on nimetatud Eesti James Browniks, samuti kutsutakse teda soulmuusika kuningaks Eestis ehk tiitliga King of Soul, kuna ta on selle muusikastiili hitte esitanud mujal riikides ja tutvustanud Eesti rahvale.