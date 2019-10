Aigar Pindmaa: tuleb seista nagu pingviin – nokk tuule poole

President Ilves on öelnud, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi. Kuhu Võrumaa on nüüdseks välja jõudnud?

Oleme täpselt seal, kus olema peame. Mis on olnud, sellest saame õppida. Keegi pole nii suur prohvet, et võiks öelda, mis juhtub homme, ülehomme või kümne aasta pärast. Üks kõige tähtsamaid asju elus on hoida suunda, lähtudes suurest pildist ja selgest tulevikuvisioonist, juhinduda põhiväärtustest ning minna sihikindlalt oma teed. Eks siis paistab, kuhu välja jõuame. Tööd tuleb teha. Peame seisma nagu pingviinid Antarktikas – ikka nokk tuule poole. Siis on vähemalt näha, mis tuleb.

Oleme suuresti sõltunud sellest, mida on loodusest võtta: mets, põllumaa, loodusturism. Suudavad need kolm sammast meid edasi kanda?

Minu tuttav Fred Jüssi on öelnud, et elus saab rikkust toota ainult maast, veest ja võib-olla ka õhust. Võime tegeleda äpindusega, aga see on maast ammutatud rikkuse ümberjagamine.

Paljud tuttavad, ka Tallinnast, on avaldanud arvamust, et kui maal oleks korralik elektriühendus, internetiühendus, üldse taristu, pole vahet, kus tööd teha. Haanja näitel on näha, et kuhu on rajatud kõvakattega tee, sinna on tekkinud uued talud, korrastatud vanu – inimesed pääsevad sinna juurde.

Enn Kasak ütles «Ööülikooli» saates, et kuigi asume «pärapersses», on see meie suur eelis. Kui Kubija hotelli külastab aastas ligi 25 000 inimest, on siin järelikult midagi müstilist, mis nad ka Soomest, Lätist, Leedust, Venemaalt siia toob. Moskva inimestele on fantastiline kogemus, kui nad lähevad hotellist välja ja näevad elusat loodust, seeni, marju, saavad jalutada puhtas looduses.

Tegelen orienteerumisega ja käisin suvel avastamas Põhja-Lätit. Kui võrdlen sealseid ja meie metsi, siis praegu raiutakse meil metsa liiga palju. Lätis ei ole nii suurt lageraiet ja seal on säilinud metsa ürgsus. Kas peame olema nii ahned, et kõik rahaks teha? Ehk on ka muid väärtusi peale kopika, mille sealt teenime.

Võib-olla oleks pidanud olema rohkem selgroogu ja kindlameelsust suhtlemisel arhitektidega, kes lõid monumendi endale, mitte meie imearmsale kodulinnale.

Võrumaa reklaamib end kui puutumatu loodusega paika, teisalt tunneme uhkust arenenud metsatööstuse üle, mis seda puutumatust õgib. Kui kaua selline olukord saab kesta?

Räägitakse küll, et mets on taastuv loodusvara, aga igat puupõldu ei saa metsaks nimetada. Seosed on metsas tekkinud aastatuhandetega ja kui need hävitame, siis ma ei tea, mis loodusest saab. Supilusikatäies metsamullas on 600 kilomeetrit seeneniidistikku. Kui selle suurte masinatega pahupidi pöörame, millal see taastub? Viimase kümne aastaga on kadunud ligi kolm miljonit linnupaari, minu kodutalust on kadunud räästapääsukesed, kuna pole enam piisavalt toitu.