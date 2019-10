40 Võrumaa uudist nädalas, 170 kuus ja 2000 aastas

Lõuna-Eesti Postimees on piirkonna kõige mitmekesisem ja mahukam meedium: teeme ainuüksi Võrumaalt 40 uudist nädalas, 170–180 uudist kuus. Lisaks kirjutame sama palju uudiseid Valga- ja Põlvamaalt. Kui paberleht ilmub kolmel päeval nädalas, siis veebilehes (lounapostimees.ee) kajastame uudiseid iga päev. Tänu meie sugulussidemetele Postimehega saame kasutada veebis parimat ja pidevalt uuenevat IT-keskkonda. Sellist võimekust ei ole Lõuna-Eestis kellelgi teisel. Tänu ühisele veebikeskkonnale jõuavad Lõuna-Eesti uudised meie abil kiiresti mistahes Eestimaa paika. Täies mahus pääsevad veebiuudiseid lugema mõistagi ainult lehetellijad.

Veebis on juba varahommikul kättesaadavad ka kõik paberlehe lood. Lisaks vahendame päeva jooksul kiiruudiseid, lisame fotogaleriisid ning näitame ka liikuvat pilti ehk videot. Võime julgelt väita, et meie ajakirjanik Arved Breidaks teeb televisiooni tasemel videouudiseid ning vaatajanumbrid näitavad, et ka lugejad hindavad seda tööd.

Tavalisest erinev lehetoimetus

Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanikud asuvad piirkonna eri paikades ning lehel pole klassikalises mõistes tavalist toimetust. Enamik töötajatest on kodukontorites ning seetõttu kohaliku eluga hästi kursis. Selline töökorraldus tagab meile ka operatiivsuse.

Võrumaal töötab kaks ajakirjanikku: Arved Breidaks ja Tomi Saluveer; Põlvamaal Mati Määrits ning Valgamaal Tiit Loim ja Maarius Suviste. Ajakirjanik Siim Saavik õpib veel Tartus ja kirjutab samuti lugusid kõigist kolmest maakonnast.

«Öeldakse küll, et enda sünni aega ja kohta ei saa valida, kuid kuidas iganes see juhtus, olen minu eest tehtud valikuga väga rahul, et sattusin sündima ja üles kasvama just Võrumaal,» ütleb Arved Breidaks. Et Võrumaal elavad erilised inimesed, sai ta aru juba poisinagana, kui Põhja-Eestist külla tulnud onutütrega rääkides ütles kallis sugulane, et ei saa tema jutust kohe mitte midagi aru.

Arved Breidaks Arvo Meeks Arved Breidaks, ajakirjanik «Hoidke kindlasti silm peal meie veebis ilmuvatel videolugudel, kus nii võrokesed kui setod saavad julgelt oma keeles intervjuusid anda.»

«Nüüdseks ei häbene võro keeles kõnelemist enam keegi, vaid vastupidi: oma keel on midagi, mis teeb sellest maast ja rahvast selle, kes ta tegelikult on. Saatus tahtis nii, et ma ei liikunud Võrumaalt tolligi, ajasin juured veel sügavamale ega ole seda kordagi kahetsenud. Ja kui vahepeal mõtledki, et kusagil mujal võib olla parem, siis autosõit mööda käänulisi Võrumaa teid ja kohtumised inimestega toovad alati hinge rahu ja teadmise, kes sa oled ja kuhu kuulud.»