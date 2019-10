Loomasõbrad tegid karusloomafarmide keelustamiseks Eesti suurima petitsiooni

“Oleme ütlemata tänulikud neile tuhandetele inimestele, kes loomade kaitseks üles astusid – üks asi on anda allkiri läbi e-maili, hoopis teine aga võtta see aeg digiallkirjastamiseks, et anda petitsioonile ametlik käik,” sõnas Nähtamatute Loomade karusloomafarmide keelustamise kampaaniajuht Merit Valge.

Järgmise sammuna annavad Nähtamatud Loomad digiallkirjad üle Riigikogule, kes on kohustatud teema kuue kuu jooksul arutusele võtma. Farmide keelustamise eelnõu on varasemalt olnud Riigikogus menetluses kahel korral, kuid mõlemal korral on see maha hääletatud.

“Karusloomafarmidest on saanud meie edumeelse Eesti häbiplekk – rahvas teab seda juba ammu, nüüd on aeg, et poliitikud meie soovi kuulda võtaks. Anname endast parima, et Eesti esimese Balti riigina selle loomasõbraliku otsuse teeks,” kommenteeris Valge.

Enamik metsloomi ei sobi puuris pidamiseks, kuna farmid ei suuda täita nende liigiomaseid vajadusi nagu mängimine, pesitsemine ja jahipidamine. Paljud neist lähevad väikeste metallvõrede vahel hulluks või muutuvad agressiivseks, mille korral ei suuda rünnatavad loomad end kaitsta. Kannibalismi, vigastusi, ravimata haavu ja vaimuhaigusi on tuvastatud karusloomafarmides üle maailma.