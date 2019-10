Tasuta ning soodustingimustel õigusabi on saanud üle 20 000 inimese

Eesti Õigusbüroo juhi Erki Pisukese sõnul on justiitsministeeriumi käivitatud projekt selgelt tõestanud, et enamiku jaoks on tavapärane õigusabi hind liialt kallis ning inimesed vajavad enda õiguste eest seismisel riigi tuge. “Üle kolmandiku meie klientidest on langenud laenuorjusesse, kus ühele finantsasutusele tasumiseks tuleb laenata järgmiselt, teine samapalju on kimpus elatise kättesaamisega. Arusaadavalt ei ole nende muredega meie poole pöördujatel rahuldavat finantsvõimekust ning riigi toetuseta langeksid nad veel sügavamale. Olen veendunud, et olukorras, kus õigusabi oma tavapärase hinnatasemega on kättesaadav vaid väikesele osale elanikkonnast, tuleb mõelda ülejäänud inimeste peale, kes moodustavad kahjuks suure enamiku. Õigusabi peab õigusriigis olema kättesaadav kõigile ning selle poole antud projektiga kindlasti liigutud on. Tänu justiitsministeeriumi algatusel ellu viidud projektile on õigusabi kättesaadavust märkimisväärselt parandatud ning ühtlasi näeme, et nõudlus teenuse järele püsib tugeval tasemel,” sõnas Pisuke.