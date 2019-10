Karulas joostakse kirjamehe mälestuseks

Teatejooksule on oodatud lähemate ja kaugemate koolide põhikooliastme „Meie noored“. Võistkonda kuulub kaheksa 7 – 18-aastast Meie Noort (võistkonnas I kooliastmest 2 õpilast, II kooliastmest 3 õpilast ja III kooliastmest 3 õpilast, nende seas vähemalt 3 tüdrukut). Selleks, et meie tänaste noorte elu ei kujuneks liiga lihtsaks, osalevad teatejooksul ka Lüllemäe kooli „Meie vanad“. Soolojooksule, -kõnnile ja -kepikõnnile on oodatud kõik liikumishuvilised. Teatejooksul osalejad võivad peale teatevahetuse lõppu jätkata raja läbimist kõndimisega-sörkimisega.