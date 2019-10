Rahvaesindajad jõudsid väidetava juhtimiskriisi juurest sünnitusosakonna saagani

Tellijale

Arupärimise kohaselt on Põlva haigla juhtkond põhjustanud olukorra, mille kajastamine meedias viitab tõsistele juhtimisvigadele ja mainekahju tekitamisele. «Avaldatud materjalidest võib järeldada, et hoolimata nõukogu antud usalduskrediidist pole haiglajuht suutnud mitme kuu jooksul taastada töörahu ning hoopis süvendanud usaldamatust kollektiivi sees ning asutuse suhtes,» leidsid opositsioonilisse valimisliitu Tuleviku Põlvamaa kuuluvad rahvaesindajad.

Vallavanemalt taheti teada, miks ta pole selgitanud olukorda vallakodanikele, teinud ettepanekut nõukogu koosoleku kokkukutsumiseks ning pidanud ülikooli kliinikumiga läbirääkimisteks üha süveneva olukorra lahendamiseks. Volikogu esimehele pandi süüks, et ta pole vähemalt väljendanud muret Põlva haiglas kujunenud olukorra üle ega teinud ettepanekut kriisinõupidamise kokkukutsumiseks olukorra lahendamiseks. Nõukogu liikmetelt aga küsiti, kas haiga juht on nende usaldust kuritarvitanud ning kas nad on valmis ette võtma vastavaid meetmeid.