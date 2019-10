Ametnik: puistute kaitse alt välja arvamine ei tähenda, et puud maha raiutakse

Tellijale

Keskkonnaamet teatas, et objektideks, mis on valitsuse määrusega kavas looduskaitse alt välja arvata, on Otepää vallas Komsi puistu ning Puka ja Restu park, Tõrva vallas Holdre männikud, Paluora puistud, Riidaja männikud ja Sõpruse park ning Valga vallas Hargla haigla puudegrupp, Iigaste park, Kasemäe talu iluaed, Kaubi kaasik, Koikküla park, Laanemetsa park, Malluste ja Oore männikud, Säde park, Tambre parkmets, Vaitka männik, Valga veterinaarravila park ja Vargasaare puistud.

Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Marica-Maris Paju ütles, et kaitse alt väljaarvatavast maast 29,2 hektarit on eraomanduses, 17,4 hektarit on munitsipaalmaa ja 132,7 hektarit riigimaa. «Kaitse alt arvatakse välja pargid, mis on oma kaitse alla võtmise aegse väärtuse kaotanud. Seega võib maaomanik oma maal toimetada ilma keskkonnaameti käest luba küsimata. Samas tuleb kindlasti arvestada, et maaomanik peab arvestama üldiseid piiranguid, mis tulenevad teistest seadustest ja omavalitsuse kehtestatud kordadest.»