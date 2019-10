Põlvamaa rahvatantsijad lõid Kanepis uue tantsu

«Tantsus on lugu täiesti olemas. Kui temposid jm natuke muuta, võib see vabalt olla järgmise Kagu-Eesti tantsupeo kavas. Usun, et nii hulga koreograafide poolt polegi üht tantsu veel loodud,» lausus tantsujuht Mari Rüütli. «Ainult kavalehel läheb nende üleslugemisele palju ruumi,» lisas ta naljatoonis.