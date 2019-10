Vallavanem vastas arupärimisele luuletades

Tellijale

«Otepää vallavolikogu on oma 21.03.2019 otsusega nr 1-3/20 kinnitanud vallateede 2019. aasta remondikava. Sama otsuse punktiga 2 on jäetud vallavalitsusele õigus antud remondikava muuta. Nagu selgub Urmas Kuldmaa (volikogu liige – toim) teabepäringule saadetud vastusest, on suurim kulu tehtud Alaküla–Truuta teeremondiks summas 30 000 eurot, kuid vastav teelõik pole eelpool mainitud remondikavas ning samas pole ka vallavalitsus muudatusena vastava teelõigu remonti arutanud ega otsustanud,» edastas volinik.