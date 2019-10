Nõrk teine poolaeg tõi piirilinna tiimile kaotuse

Kolmas veerandaeg kuulus aga täielikult Raplale. Erik Keedus tabas alustuseks kaugviske ja kuigi võõrustajad püsisid veel ligi neli minutit eduseisus, viigistas Joonas Šein skoori ning Rait-Riivo Laane kolmepunktiviskest mindi 52: 49 ette. Külalised said koos sellega koguni 18: 2 spurdi tehtud ja vaatamata kodumeeskonna üksikutele õnnestumistele algas viimane neljandik Rapla 14-punktilisest eduseisust. Valga-Valka eest ei saanud vigastuse tõttu mängu jätkata ka keskmängija Michael Best ja olgugi, et 3.46 enne lõppu suudeti kaotusseis vähendada üheksale punktile, võttis Rapla kokkuvõttes võidu.