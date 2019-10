PILDID, VIDEOD: Võrumaa toibub tormist

Võru linna tabanud totaalse elektrikatkestuse põhjuseks sai Võru alajaama katuse minemalend ning maandumine alajaama kaablivõrgus. Esmaspäeva hommikul kella 9 ajal valitses alajaamas vaikus. Katusest alles jäänud praht on kokku kuhjatud ning ootab äravedu.

Alajaama hoone ise on aga katuseta ning kohapealt öeldi, et veel tänase päeva jooksul loodetakse hoonele katus peale saada. Seni täidab katuse ülesandeid kile.

Elektrikatkestusest pole pääsenud ka koolid. Nii ei toimu õppetööd näiteks Võru valla Puiga koolis, suletud on ka Kuldre kool Antsla vallas.

Puiga kool on esmaspäeval suletud.

Võrus Kuperjanovi pataljoni peavärava juures on torm murdnud kolm mändi, mille koristamine kella 10.45 ajal käis.

Pühapäevane torm murdis Võru kalmistul kokku ligi kümmekond puud. Need on langenud haudadele, purustanud pinke, aedu ning lükanud viltu hauakive. Maha langenud puude koristamine peaks algama teisipäeval.

Tuul on kurja teinud ka Kubija spordikeskuses, kus üks mänd on langenud hoone katusele ja selle harja mõnevõrra vigastanud. Ka metsaalustele liikumisradadele on mitmed puud kukkunud.