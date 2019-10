Räpinas tormi tõttu puu alla jäänud mees suri

Mees oli sündinud 1961. aastal ja oli Räpina aianduskooli õpilane. Kooli direktor Kalle Toom ütles, et vahel käib nende asutuses õpe ka nädalavahetustel. «Sattus just üks selline nädalavahetus olema. Tunnid olid just lõppenud ja inimesed läksid ühiselamusse oma asjade järele.»

Õnnetus juhtus, kui õpilased kõndisid läbi kooli pargi. Politsei info kohaselt juhtus 57-aastase mehega õnnetus kella 17 paiku Pargi tänaval. «Mingil hetkel üks puu andis nendele tormituultele järele. Inimesed olid ümber ja õpetaja saabus ka paari minuti pärast,» ütles direktor.

Toomi sõnul oli mees pärast õnnetust teadvusetu, ent veel elus. Ta suri õhtul haiglas. «Mõne minutiga sai kiirabi kohale. Kahjuks haiglas siiski läks nii, et inimene suri.»

Toomi teada viis kiirabi mehe Tartusse. Kas mees seal ka suri, polnud direktor veendunud.

Toom polnud kindel, mis liiki puu alla mees jäi, aga tegemist oli lehtpuuga. «Ei julge öelda, kas see nüüd on vaher või tamm. See tuuleiil pidi olema tõeliselt vägev, mis täisjõus puult ühe haru ära murdis.»

Ka ei olnud ta kindel, milline puu osa meest tabas. «Arvan, et need, kes seal juures olid, on senimaani veel nii suures šokis, et ei suuda seda meenutada.»

Teised läheduses viibinud inimesed viga ei saanud. «Nad on füüsiliselt kõik terved, aga hommikul rääkisin nende juhendajaga ja nad on kõik šokis.»