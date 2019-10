Lõuna-Eestist on Ajujahile esitatud kuus äriideed

Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss, mis pakub tipptasemel mentorlust, koolitusi ja rahastust. Ajujaht on hoogu andnud ettevõtetele nagu Bolt, Bikeep, Click & Grow, GoWorkaBit, FoodDocs, UpSteam, Groveneer ja paljud teised. Viimase 12 kuu jooksul on Ajujahilt välja kasvanud idufirmad kaasanud enam kui 12 miljoni euro väärtuses investeeringuid.