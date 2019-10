Räpina koolipere sai endale uue söökla

Direktor Meeri Ivanovi sõnul võeti kolimine ette, sest korpus oli jäänud tühjaks. See oli kasutusel, kui koolis oli 900 õpilast – nüüd on neid 370.

«Senise söökla küttesüsteem oli amortiseerunud, mistõttu seal oli talvel päris külm. Kuna A-korpus on väljast soojustatud, oleks olnud kahju seda jätkuvalt tühjana hoida. Ja sööklat pidanuksime niikuinii remontima hakkama. Sealsed tehnoruumid olid samuti ülearu suured. Praegu on üldpind võrreldes varasemaga küll väiksem, aga vastab täiesti meie vajadustele,» märkis koolijuht.

Esialgu käivad lapsed söömas kolmes vahetuses, pärast tunde tulevad lisaks pikapäevarühma lastele nii-öelda teisele ringile ka teised. «Paljud kasutavad ära võimaluse süüa enne koju või trenni minekut veel kord. Toitu valmistatakse ikka lähtudes õpilaste arvust, kuid kuna lapsed võtavad just nii palju ette, kui suudavad ära süüa ning mõnikord on ka puudujaid, jääbki toitu üle ja nad saavad teise võimaluse,» selgitas direktor.

Küsimusele, mis saab senisest sööklahoonest, kostis vallavanem, et see läheb praegu küttest välja. Üks võimalus on hoone lammutada või siis leida sellele täiesti uus kasutus. Mõeldud on noortekeskuse kolimisest sinna.