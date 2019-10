Puudumised istungitelt võivad volikogust välja heita

Tellijale

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (KOKS) peatatakse volikogu liikme volitused, kui ta on puudunud istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul – arvestamata kuid, millal istungeid ei toimunud.

Nagu valla dokumendiregistrist leitav on, teatas Otepää vallasekretär Janno Sepp, et Rando Undruse volitused tuleb peatada. Põhjus: Undrus on puudunud volikogu järjestikustelt istungitelt 22. augustil, 19. septembril ja 24. oktoobril.