Torm tõi ettevõtetele, inimestele ja linnale hiiglaslikud kahjud

Tellijale

Kõivu sõnul pole välistatud, et seadmetes võib katkestuse tagajärjel esineda tehnilisi rikkeid. «Küsimus on, kuidas külmikud taas tööle hakkavad. Probleeme ja kahjusid on üksjagu,» lausus Kõiv ning lisas, et ühistu poodide tormikahjud võivad ulatuda 100 000 euroni. «Loodame selle nädala jooksul kaupluste normaalse tegevuse taastada.»