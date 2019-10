Tellijale

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et kliendid peavad mõtlema, kui kriitiline neile võimalik elektrikatkestus on. «Elutähtsate teenuste osutajad peavad end kindlasti varustama generaatorite ja muude seadmetega, et võimalik voolukatkestus üle elada,» sõnas Köster.

Probleem on aga selles, et enamik generaatoreid on Lõuna-Eestis ära ostetud. Võru Decora kaupluse juhataja Maia Kaun rääkis, et esmaspäeval oli nõudlus generaatorite järele üsna tuntav – varem pole seda täheldatud. Teisipäeva lõunaks olid Võru ehituspoest kõik müügil olnud seitse generaatorit ära müüdud. Põlva Bauhofis osteti esmaspäeval ära kõik poes olnud generaatorid. Põlva Bauhofi ärikliendihaldur Meelis Luste sõnas, et esmaspäeval oli generaatorite müügi tipphetk. «Täna on hommikust peale veel küsitud, aga kõik otsas,» lisas Luste.