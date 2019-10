Aab kutsus kokku tormiga ilmnenud murekohti arutava kohtumise

Riigihalduse ministri sõnul on ministeeriumid, ametkonnad ja kohalikud omavalitsused on näinud vaeva, et olukord normaliseeruks võimalikult kiiresti, kuid juba praeguseks on välja tulnud probleemid elektrivarustuse taastamisel, mobiiliside kindlustamisel ja eluks oluliste teenuste tagamisel.

Aab selgitas, et riigihalduse ministri ülesandeks on eelkõige suhelda kohalike omavalitsustega ja saada olukorrast ülevaade läbi nende kogemuse.

Ministri sõnul on oluline roll just Eesti linnade ja valdade liidul, kellelt palutakse koguda tagasisidet kohalikelt omavalitsustelt ja see ka kohtumisel esitada. Eelkõige soovitakse teada, millised olid tekkinud kitsaskohad ning kuidas need oleks võimalik lahendada riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös. «Suure tõenäosusega tuleb muuta protseduure ja seadusi, et tagada valmisolek sarnaste olukordadega hakkama saamiseks,» lisas Aab.