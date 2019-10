Tormi tõttu koguneb Kagu-Eesti toetusrühm

«Kaalul on inimeste heaolu, riigi turvalisus. Olen viimased päevad Lõuna-Eesti eri piirkondades inimestega kohtunud. Maapiirkondade elanikud on väga tublid ja saavad kriisiolukordades hakkama, kuid nad soovivad, et riigi kohaolekut oleks tunda igas Eestimaa nurgas. Kohalikke elanikke ei huvita, kas probleemides on süüdi rahandusministri haldusalas olev Elektrilevi või kriisireguleerimisvaldkonda koordineeriv siseministeerium. Praegu on oluline normaalse olukorra taastamine Lõuna-Eestis.»