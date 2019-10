Mart Helme: kriisi õppetund on, et riik ei saa kõige eest vastutada

«Kõige suurem kitsaskoht on ikkagi sideküsimus,» ütles Helme Lõuna-Eesti Postimehele. «Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei ole suutnud sõlmida kokkuleppeid telekommunikatsioonifirmadega, et nad tagaks mobiilimastid ja muud sõlmkeskused piisavalt pika vastupidamisvõimega alternatiivsete energiaallikatega. Ainult paar tundi vastu pidavate akudega, nagu me nägime, ei ole võimalik olukorda päästa.»

Kuigi Lõuna-Eestit laastanud tormist on möödas juba kolm ööpäeva, on endisel väga paljud inimesed elektrita, kuid kriisist on Helme sõnul üht-teist õppida.

«Paljudes küsimustes oleme targemad. Kortermajade ühistud peaksid hakkama mõtlema varugeneraatoritele, et nad ei jääks ilma vooluta. Kui riiklikud struktuurid, ma pean silmas päästeametit, politseid ja häirekeskust, tulid väga hästi toime, siis muud struktuurid ei tulnud nii hästi toime,» hindas Helme.