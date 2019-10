Rally Estonia toob suvel taas spordisõbrad Lõuna-Eestisse

Shell Helix Rally Estonia 2020 sõidetakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel. Järgmise aasta Rally Estonia on kindlasti ka pidulikum selle poolest, et tegu on kümnenda Rally Estoniaga.

See on oluline tähis Baltikumi suurima autospordisündmuse jaoks, esimene ralli toimus 2010. aastal ja selle aja jooksul on Rally Estonia pärjatud muuhulgas ka FIA ERC Euroopa meistrivõistluste parimaks ralliks. Eesti meistrivõistluste etapist on praeguseks välja kasvanud ametlik WRC promotsiooniralli, kus osalevad WRC sarja tipptiimid ja sõitjad.

Võttes arvesse WRC järgmise aasta kalendrit, on leitud lahendus, mis sobib kõigile osapooltele.

«Niipea kui avaldati ametlikult WRC kalender, asusime kiirelt suhtlema WRC promootori ja meeskondadega. Väga suuri valikuid ei olnud, sest positsioneerime ennast muuhulgas Soome MM-ralli eelse testina ja oleme näinud, et seda võimalust kasutanud WRC sõitjad on olnud Soomes kiired. Parim näide on tänavused maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes kahe viimase aasta Shell Helix Rally Estonia võitjad ja samuti võitnud mõlemal aastal ka Soome MM-ralli,» rääkis Shell Helix Rally Estonia direktor Urmo Aava.

«Ajaliselt oleme nädal pärast Keenias sõidetavat Safari rallit ja kaks nädalat enne Soome MM-rallit. Ka meeskonnad on kinnitanud, et see on neile parim lahendus. Ühtlasi on rallifännidel nüüd hea võimalus endale selleks nädalaks Lõuna-Eestis majutus ära broneerida ja täpsemad plaanid teha, et saada osa kümnenda Rally Estonia sündmustest,» lisas Aava.