Taluniku vaidlus Toiduliidu juhiga jätkus ringkonnakohtus

Kohus rahuldas hagi rahuldati osaliselt ja otsustas 18. juunil, et Kutsaril tuleb Potisepale maksta 2000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks. Ebaõigete andmete ümberlükkamise nõude aga jättis kohus rahuldamata, sest leidis, et esitatud väited on väärtushinnangud, mitte faktiväited.