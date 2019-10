Elektrilevi kõrvaldab kõige raskemaid tormikahjustusi

«Saatsime eile õhtul 1400 inimesele SMS-sõnumi, et nende elektrivarustuse taastame tänase päeva jooksul. See on ka meie tänane peamine eesmärk,» ütles Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar. Ta lisas, et töö käib samuti selle nimel, et kõikidele ülejäänud klientidele anda vähemalt orienteeruv elektriühenduse taastumise prognoosaeg.

Kõige rohkem oli kliente neljapäeva hommikul vooluta Võrumaal (736) ja Põlvamaal (537). Endiselt on palju kliente vooluta ka Tartumaal (262) ja Valgamaal (149). Viljandimaal on vooluta veel 39 klienti.

«Suurematest asulatest jäi eile ühendus taastamata Saatses, kus selgus, et tormikahjud elektrivõrgule on suuremad, kui algselt arvasime. Seal käivad praegu tööd elektriühenduse taastamiseks esimesel võimalusel,» ütles Tõnissaar.

Tema sõnul on jõutud punkti, kus elektrivarustuse taastamiseks tarbimiskohtades on vaja üha suuremat ehitamisvõimekust. «Jäänud on keerulisemad ja väiksema klientide hulgaga rikked. See tähendab, et töö maht ühe rikke likvideerimiseks on suur, aga ühe rikke lahendamisega saame ühenduse taastada suhteliselt väiksele arvule klientidele,» rääkis Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.