Tellijale

«Miks? Selles on süüdi Ülle Juht Valgast. Nimelt on ta pähe võtnud, et just sarved püsti Sadam peab avama kunstikuu Sürr. Kuna temaga omajagu asju korda saadetud, ei saanud ära ütelda,» avab laulja oma Facebooki-lehel toimingu tagamaid.