Laste heaolu konverents: pääsetee on inimlik suhtumine

Varajase kaasamise keskuse spetsialist Liina Lokko tõi ettekandes välja, et aastas saab psühhiaatrilise diagnoosi umbes 6000 last, mis on ligi pool aasta jooksul sündivate laste arvust Eestis. Ta tõi välja, et sellest lähtuvalt ei tohiks otsida põhjendusi, miks selliseid lapsi ja noori ei saa aktiivselt kaasata ühiskonda, pigem vastupidi: leidub palju võimalusi, kuidas kõik lapsed saavad end tunda vajalikuna ja jõuda eneseteostuseni.