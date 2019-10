Inga ja Toomas Lunge aitavad Valgas head teha

Tänavu astuvad üles Inga ja Toomas Lunge. Ettevõtmise üks korraldaja, SA Valga Jaani Kiriku Renoveerimine juht Sirje Päss ütles, et üks põhjus, miks nad esinema kutsuti, on, et paar pole varem Valgas esinenud. «Juba suve algul sai nad ära räägitud.»

Inga Lunge ütles, et kui esineda hingedepäeval kirikus, on seal väga eriline atmosfäär ja sestap võtsid nad esinemiskutse väga hea meelega vastu. «Hingedeaeg on mu meelest üldse väga ilus aeg. Sinna mahub nii mõndagi, mis meenutab kalleid, kes meie seast lahkunud.»

Samas ei osanud ta väga täpselt öelda, milline on nende kontserdi kava. «Iga kord on meie kontsert täiesti erinev. Lähtume sellest, milline õhkkond kohapeal valitseb. Püüame valida just need lood, mis konkreetset publikut kõnetavad. Tahame, et inimesed saaks liigutatud.»