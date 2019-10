Lemsalu ja Toome jõuavad oma turneel ka folgikotta

«Loodame tuua publikuni midagi väga sooja ja armsat,» lubas Lemsalu, kellele on see üks esimesi suuri jõulutuure.

Toome, kes on viimastel aastatel jõulukontserte andnud põhiliselt Valter Soosalu ja Maria Listraga, ootab väga eesolevaid kontserte. «Liis on erakordselt särav ja andekas laulja. Ootan põnevusega meie ühiseid kontserte detsembris ja usun, et neist saavad erilised ja meeleolukad õhtud nii publikule kui meile endile.»