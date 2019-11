Uued nõuded panid militaarpargi juhi tanki pärast muret tundma

Tellijale

Meelis Kivi on murelikuks teinud signaalid seoses relvaseaduse muudatustega. Muuseumi relvur ja varahoidja käisid reedel pealinnas sel teemal riigi esindajatega kohtumas. «Nõupidamisel öeldi, et ei ole langetatud otsust, mismoodi see sõidukõlbmatuks tuleks teha, aga peab tegema. Probleem pole isegi tanki toru, vaid et keegi võib ärandada tanki ja sellega rahva sekka sõita, nagu mujal on sõidetud. Praegu on veel lahtine, kas lastakse mootor betoneerida, et teda käima ei saaks panna. Meie relvur pakkus, et võtame niikuinii aku maha, kui seda vahepeal ei liiguta. Ja võtame ka rooli maha. Öeldi, et sellest ei piisa,» ütles Kivi.