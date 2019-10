Tellijale

Kas nii habras elektrist sõltumine, nagu hiljutise tormi ajal selgus, on paratamatus?

Ma ei arva nii. Elektrilevi, riik, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peaks mõtlema, kuidas võrkude kindlust suurendada. Torme võib ajas juurde tulla. Palju on kaableid juba maa alla viidud, aga palju on ka õhuliine. Variant on, et liinide juures ei oleks kas või suuri puid. Ei ole tehtud eelnevaid samme. Ettevõtted kurdavad, et riik ei tee midagi, aga samas ei ole ka ise endale elektrivarustust kindlustanud. See on ka nende ülesanne. Riik ei saa kõike kõigil korraga ära teha.