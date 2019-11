Loomade varjupaigad pakuvad tuge eakamate koerte võtmisel

Tema sõnul peetakse üle viieaastaseid koeri sageli liiga vanaks, et pakkuda neile uut kodu. “Samas on nad elukogenud ja iseseisvad loomad, kes ei tee enam kutsikaea rumalusi. Nad tunnevad juba inimeste maailma, kuid on samal ajal endiselt õppimis- ja kohanemisvõimelised,” ütles Priks. “Lisaks on varjupaigast võetud koerad, kes on korra suutnud üle elada kodu kaotuse, uue võimaluse eest siiralt tänulikud.”