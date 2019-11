Öös on asju ehk pilguheit tähistaeva all uduga looritatud järvele

Vanamõisa järv asub Valgamaal Tõrva linnas ning see on suviti populaarne rannamõnude nautimise paik. Kõrge vettehüppetorn, mida on ka suvereporteri klippides näidatud, ei vaja ilmselt tutvustamist. Oktoobrikuu viimasel ööl jäädvustatud pildid näitavad Vanamõisa ja sealse torni tumedamat palet.