Elektrilevil on jäänud taastada 650 majapidamise elektriühendus

«Oleme jõudnud punkti, kus elektrivarustuse taastamiseks tarbimiskohtades on vaja üha suuremat ehitamisvõimekust. Jäänud on keerulisemad ja väiksema klientide hulgaga rikked. See tähendab, et töö maht ühe rikke likvideerimiseks on suur, aga ühe rikke lahendamisega saame ühenduse taastada suhteliselt väiksele arvule klientidele,» rääkis Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. Rikete kõrvaldamisega tegeleb stabiilselt üle 70 rikkemeeskonna.