Viiendat päeva elektrita talu perenaine: loomad on joodetud, aga ise tahaks ka elada

Elekter läks talus ära juba pühapäeval kella kolme paiku pärastlõunal ehk päris tormi alguses. «Otsekohe oli elekter läinud. Naabrite õue peal kukkus liini peale puu ja tõmbas kõik postid maha pilbasteks, meie omad ka. Siin on hulk tööd vaja teha. Kuigi tundub, et liin ise on terve,» kirjeldas perenaine Tea Leius.

Naine on nõutu, kuna siiani puudub info, millal elektriühendus taastub. «Ei tea, mis meie eluga siin nüüd saab. Juba pühapäev on katsuda ja kõik on vaikne. Kolm majapidamist on siin. See on juba halenaljakas. Elektrilevi ühtegi teadet ei saada, vallavalitsus midagi suurt ei tea, vallavanem enne helistas. Elektrilevi numbril 1343 ei tea nad ka midagi ütelda.»

Talu tegeleb 2000. aastast küülikukasvatusega. Neil on kaks generaatorit, mis on siiani hullema ära hoidnud. Õnneks on olemas ka ahiküte, nii et külmumise ohtu pole. «Niipalju saab, et loomad on söödetud-joodetud, meil on siin päris suur küülikufarm. Toiduvarud oleme päästnud. Aga ise tahaks ka elada, pesta ja pesu pesta,» tõdes Leius.

Elektrilevi teatas täna hommikul, et jäänud on taastada veel 650 majapidamise elektriühendus. Firma esindaja sõnas, et õhtupoole helistatakse läbi need majapidamised, kelle elektriühenduse taastamisega läheb mingil põhjusel homse või ülehomseni.