Põlva Serviti joonemängija: mäng on etem kui treening

«Joonel on meil sel hooajal ehk suurimad muudatused toimunud. Hendrik Varul lahkus välismaale, Indrek Neeme on hetkel eemal ning lisandus Läti koondislane Arturs Meikšans. Minule on muutustega lisandunud ohtralt mänguaega ning see sobib hästi. Avastasin ammu, et suurema vastutuskoorma all mängin paremini,» hindas endine noortekoondislane.