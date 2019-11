Tellijale

Marek Sadama loodud N-Euro lavakuju on juba iseenesest sürreaalne. Seda näitab kas või see, et viimasel ajal harva N-Euro kaubamärgi all esinev Sadam pidi kontserdi eel laskma kärpida oma juukseid ja sestap tuli tal üle kahe aasta taas juuksuris käia.