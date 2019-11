Tsirguliina jõudis mobiilne loodusteaduste õppekoda.

Tegu on mobiilse loodusainete õppeklassiga, mis pakub õpilastele lisapõnevust loodusainete õppimisel. Allen Luigas Alro Metal OÜ esindajana, kes haagislabori ehitas, tutvustas augustis Antsla koolirahvale ka haagist lähemalt. Allen Luigase sõnul oli haagislabori ehitus Alro Metali jaoks põnev väljakutse, kunagi varem pole nad ehitanud haagisesse õppeklassi ega laborit. On suur tõenäosus, et ühtki teist sellist ratastel õppeklassi Eestis polegi.