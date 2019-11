Põlvamaa ettevõtjad otsisid Hamburgis ekspordivõimalusi

«Kontaktreisi eripäraks on see, et iga ettevõtja vastutab ise ettevalmistuse kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest, meie ühtegi kokkusaamist ei korralda. Siia tulek tähendab neile suuri lisakulutusi, sest projektiga saame vaid osaliselt kaasa aidata,» ütles PATEE (piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) projektijuht Kaisa Tammoja.

«Lühikese aja jooksul on vaja ette valmistada Saksa turu jaoks toodete kataloogid, leppida kokku kohtumised nii edasimüüjate kui ka võimalike otsemüügikohtadega,» lisas ta. «Päevas on igal ettevõttel mitu kohtumist, lisaks kohaliku turu tundma õppimine. Sakslased on üsna umbusklikud ja nendega tuleb silmast silma kohtuda ning seejuures väga veenev olla. Eksimisruumi siin ei anta.»