Lähipäevad toovad tagasi öised miinuskraadid

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Ajuti sajab vihma ja lörtsi. Kirde- ja idatuul tugevneb hommikuks 7-12, rannikul puhanguti 17 m/s Sooja on 2-7 kraadi. Päeval on pilves ilm. Ajuti sajab vihma ja lörtsi, saju võimalus on väiksem Põhja-Eestis. Puhub ida- ja kirdetuul 7-12, rannikul puhanguti 17, pärastlõunal kuni 20 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.