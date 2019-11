Galerii: Otepää linnasüda uueneb jõudsalt

Projekti kogumaksumus on 1,6 miljonit eurot, millest EASi toetus on 1,4 miljonit eurot. Otepää vallavalitsuse omarahastus on 238 852,65 eurot kahe aasta jooksul. Riigihanke tulemusena ehitab Otepää südalinna Mapri Ehitus OÜ.