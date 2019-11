Torm jõudis Võrru enne elektrimasina käivitamist

Tellijale

«Õnneks oli elektrikatkestus piisavalt lühike, nii et meie kaugküttevõrku kasutavatel elanikel ei jõudnud külm hakata,» rääkis Danpower Eesti ASi tehnikajuht Juhan Aguraiuja. «Inimesed olid ka väga mõistlikud – kõik said aru, mis on juhtunud ning mõistsid, et kurtmisest niikuinii midagi kasu ei ole: tuli lihtsalt hakkama saada.»