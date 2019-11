Arved Breidaks: kuhu jäid toetavad sõnad?

Kui riigi mõnda piirkonda tabab erakordne õnnetus, on hea tava, et sealsetele elanikele tuntakse vähemalt kaasa ja lubatakse olla mõtteis nendega. Tihti kuuleme, kuidas üks või teine valitsusjuht on katkestanud välisvisiidi või puhkuse, et siirduda kriisipiirkonda.

Muidugi on seal tubli annus populismi, sest ministrist ei sõltu eriti, millal elektriliin korda saab ja majadele uued katused paigaldatakse. Aga ministril on võimalik enda kohalolekuga näidata, et valitsus hoolib hätta jäänud inimestest, innustab neil tundidel tööl olevaid päästjaid, lohutab, keda vaja ning avaldab kaastunnet. Valitsuse esindaja kohalolu kinnitab hädasolijaile, et kogu riik on nendega.

Põhjust Lõuna-Eesti inimestele mõni hea sõna öelda eelmisel nädalal igatahes jätkus. Kuigi tormituuled olid pühapäeva hilisõhtuks vaibunud, kestis kriis tegelikult veel kaks päeva. Kui koolid ja avaliku teenistuse asutused jäävad suletuks, on see kindel märk erakorralisest olukorrast.

Mitte ühelgi valitsuse liikmel ega presidendil jätkunud sõnu soovida lõunaeestlastele jaksu ning öelda, et «oleme mõtteis teiega».

Kuidas reageeris pühapäeval Lõuna-Eesti tormile Eesti poliitiline eliit? Kui hinnata seda valitsuse liikmete ja vabariigi presidendi sotsiaalmeedia fännilehtede järgi, sooviti üksteise võidu õnne ralli maailmameistriks tulnud Ott Tänakule, ent ühelgi valitsuse liikmel ega presidendil jätkunud sõnu soovida lõunaeestlastele jaksu ning öelda, et «oleme mõtteis teiega».

Ärkamine oli alles kaks ööpäeva pärast tormi, kui siseministeerium väljastas pressiteate, milles muu hulgas mainiti, et minister Mart Helme läheb kolmapäeval Võrru, et «kujunenud olukorraga täpsemalt tutvuda». Kolmapäeval saigi visiit teoks, Helme tänas tormiõhtul tööl olnud päästjaid ja politseinikke ning andis teada, et uuteks kriisideks tuleb kõigil varuda elektrigeneraatoreid. Reedel jõudis Võrumaale ka nädala esimesel poolel USAs viibinud peaminister Jüri Ratas, kuid selleks ajaks oli hullem juba möödas.