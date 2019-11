Ka parklas riivates sündmuskohalt lahkumine võib kaasa tuua suuri sekeldusi

„Näeme oma igapäevatöös tihti, kuidas lahkutakse sündmuskohalt ning hinnatakse ise kahju suurust ja otsustatakse, kas on tarvis midagi ette võtta või mitte. Teinekord pannakse riivatud auto aknaklaasile oma kontaktandmed, kuid ka see ei ole seaduse silmis õige käitumine. Tegelikult on õige koos kõigi osapooltega olukord fikseerida, isegi kui kahjujuhtumiks on lihtne plekimõlkimine. Kui aga on juhtunud inimvigastustega õnnetus, siis tuleb kindlasti jääda õnnetuspaigale,“ ütles Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk.