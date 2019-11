Avanesid taotlusvoorud kultuuritegevuse toetamiseks

Eelmainitud taotlusvoorud on avatud 1. novembrist 1. detsembrini (k.a) 2019.

Lisaks saab taotlusi esitada veel regionaalse kultuuritegevuse toetuseks (IV taotlusvooru eelarve on 160 000 eurot) ja see voor jääb avatuks 15. novembrini (k.a) 2019. Tähelepanu tuleb siinjuures suunata taaskord asjaolule, et taotlusi saab esitada 2020. aastal läbiviidavatele tegevustele.