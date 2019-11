Galerii: Otepää valla uued ilmakodanikud said sünnikirjad

Lapsi ja nende vanemaid tervitasid ja andsid sünnikirjad üle Otepää vallavanem Kaido Tamberg ja lastekaitsespetsialist Kristin Leht. Sünnikirjad said ajavahemikul 01.04.–30.09.2019 sündinud 37 last, neist 21 poissi ja 16 tüdrukut. Lisaks sünnikirjale said lapsed lasteraamatu „Pisike puu“, MTÜ Karukäpa poolt kootud papud ning graveeringuga nimelise albumi.