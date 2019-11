Lõppesid Valga lasteaed Walko rekonstrueerimistööd

Valga lasteaias Walko valmisid umbes pool aastat kestnud ehitustööd. Rekonstrueerimisprojekti tulemusena on lasteaia hoone nüüd energiasäästlik. Projekti käigus soojustati hoone välisseinad, katuslaed ning põrand. Uuendati küttesüsteemi ja olemasolevad valgustid vahetati välja energiasäästlikumate vastu. Hoonesse paigaldati päikeseelektrisüsteem, millega köetakse ruume ja soojendatakse vett.

Ehitustööde ajal jätkus majas õppetöö ning kuigi esines ebamugavusi, näiteks müra ja parkimisruumi mõttes, siis praegu, kui see kõik on möödas, on õpetajad ja lapsed lasteaia direktori sõnul rõõmsad ja rahul. „Maja on väga kena vaadata, just meeldib, et on sellistes rõõmsates värvides. Sügispäevadel läheb lastel vast ka silm kohe rohkem särama,“ räägib lasteaia direktor Riina Vähi.

Lasteaia kollektiiv kinkis teistele asjaosalistele tänuks ka õpetajate käsitööna valminud medalid, mis pidulikult nii ehitajatele kui ka valla esindajatele kaela riputati. „Me oleme ju ikkagi lasteaias, natuke peab lõbus ja lustakas ka olema,“ lisas Vähi.

Kui suurem töö on möödas, siis mõned selgitamist vajavad asjaolud siiski veel õhus on. Need saab aga kõigi osapoolte sõnul lahendada juba edaspidise igapäevatöö käigus.

Ka vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre sõnul võib uue värskeilmelise majaga igati rahule jääda. „Välimuse mõttes on maja muidugi ka äge ja värviline, kuid rõõmu valmistab ka see, et kuna maja on energiasäästlik, siis peaks edaspidi nägema ka mõningast rahalist kokkuhoidu. Praegu on veel vara öelda, kuidas miski täpselt toimima saab, eks lasteaia enda inimesed peavad rütmi paika saama ja siis hiljem saab mingit statistikat hakata koostama,“ räägib Möldre.

Tööde rahastajaks oli Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Valga Vallavalitsus ning ehitajaks -peatöövõtjaks Lasten Ehitus OÜ. Omanikujärelevalvet teostas Procula OÜ.