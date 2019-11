Lakkamatu vihmasadu uputab Võrus keldreid

«Esimene kõne tuli [teisipäeval] kell 6.30 ja umbes samal ajal laekus ka esimene kiri, et uputab,» ütles Võru linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim.

Kuigi vesi teeb Võrus mitmes kohas inimeste varale praegu liiga, pole üldine veetase veel ohtlikult kõrgel. Tamula järve Roosisaare rippsilla juurde kümmekond aastat tagasi paigaldatud järvevee taseme mõõtetulp näitab, et vesi on umbes 67 meetrit üle merepinna taseme, kuid Võrule ohtlik järvevee tase on 69,7 meetrit üle merepinna.