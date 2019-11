Eakas mees teeb treeningutega noortele silmad ette

Tellijale

Mees tõmbab välja kaks kaunist medalit, mis pärinevad Riia maratonilt. «Mulle Riia maraton meeldib. See on kuldse tähistusega,» räägib ta. See tähistus tähendab lihtsustatult öeldes, et tegu on maratoniga, kus väga kõrge tase ja uhked auhinnad. Mees läbis sel aastal distantsi ajaga 4:56.04. Huvi pärast võrdleb ta seda mulluse tulemusega ja täheldab, et siis sai viis minutit kiiremini joostud.